Помогите написать программу для КУМИР: ввести пять чисел и найти наибольшее из ни??.Пример:4,15,9,56,4. Наибольшее число 56
Информатика
Помогите написать программу для КУМИР: ввести пять чисел и найти наибольшее из ни??.Пример:4,15,9,56,4. Наибольшее число 56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на языке программирования phyton 3.1 a=-1 max=0 while a!=0: a=int(input()) if a>max: max=a print(max) если не понятно пиши в коменты
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