Помогите написать программу для КУМИР: ввести пять чисел и найти наибольшее из ни??.Пример:4,15,9,56,4. Наибольшее число 56

Информатика
Помогите написать программу для КУМИР: ввести пять чисел и найти наибольшее из ни??.Пример:4,15,9,56,4. Наибольшее число 56
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 на языке программирования phyton 3.1 a=-1 max=0 while a!=0:     a=int(input())     if a>max:         max=a print(max) если не понятно пиши в коменты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Ребят помогите срочно!Примеры на фото!
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста очень надо. если можно то сфотографируите
Ответить
Обществознание
Ниже приведен перечень характеристик.Все они,за исключением одной,относятся к юр??дическим основаниям прекращения трудового договора. Соглашение ...
Ответить
Литература
Сочинение на тему путь познания печерина самого себя. Помогите плиз
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения +2y+1 при y=999
Ответить