Помогите написать программу для КУМИР: ввести пять чисел и найти наибольшее из ни??.Пример:4,15,9,56,4. Наибольшее число 56

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Помогите написать программу для КУМИР: ввести пять чисел и найти наибольшее из ни??.Пример:4,15,9,56,4. Наибольшее число 56

Автор: Гость