Ниже приведен перечень характеристик.Все они,за исключением одной,относятся к юр??дическим основаниям прекращения трудового договора. Соглашение сторон,истечение срока,желание работника,спад производства,изменение условий.

Обществознание
Ниже приведен перечень характеристик.Все они,за исключением одной,относятся к юр??дическим основаниям прекращения трудового договора. Соглашение сторон,истечение срока,желание работника,спад производства,изменение условий.
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Гость:
Мне кажется не подходит «соглашение сторон»
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