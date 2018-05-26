Посчитай в цепочку: ((5.1/5 - 3.3/5)-1.3/5)×12
Математика
Посчитай в цепочку: ((5.1/5 - 3.3/5)-1.3/5)×12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26/5-18/5=8/5-8/5=0*12=0.
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