Впиши пропущеные слова: В_______________________времени глаголы изменяются по родам и числ??м. на завтра нужно
Русский язык
Впиши пропущеные слова: В_______________________времени глаголы изменяются по родам и числ??м. на завтра нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По родам и числам глаголы изменяются в прошедшем времени.
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