Помогите выполнить задание заполни таблицу используя текст к схемам подбери к сл??вам начерти схему слова выручил закричали
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Помогите выполнить задание заполни таблицу используя текст к схемам подбери к сл??вам начерти схему слова выручил закричали
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Гость:
Ддяжядадлдлдлдлаенг8шщз
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