1) Данную массу одноатомного газа, находящегося при 0 градусов нагрели до 127 . На сколько процентов увеличилась внутренняя энергия газа? Ответ: на 46,5 % 2) на рисунке изображены графики зависимости p(V) для данной массы г...

Физика

1) Данную массу одноатомного газа, находящегося при 0 градусов нагрели до 127 . На сколько процентов увеличилась внутренняя энергия газа? Ответ: на 46,5 % 2) на рисунке изображены графики зависимости p(V) для данной массы газа. Чему равна работа газа? Ответ: 3,6 КДж Нужно только решение этих задач!

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