1) Данную массу одноатомного газа, находящегося при 0 градусов нагрели до 127 . На сколько процентов увеличилась внутренняя энергия газа? Ответ: на 46,5 % 2) на рисунке изображены графики зависимости p(V) для данной массы г...
Физика
1) Данную массу одноатомного газа, находящегося при 0 градусов нагрели до 127 . На сколько процентов увеличилась внутренняя энергия газа? Ответ: на 46,5 % 2) на рисунке изображены графики зависимости p(V) для данной массы газа. Чему равна работа газа? Ответ: 3,6 КДж Нужно только решение этих задач!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано t1=0C t2=127C ΔU*100%/U1- ? U=3*v*R*T/2 ΔU*100%/U1=ΔT*100/T1=127*100%/400=127/2.73=46.52% 2) работа равна площади фигуры под графиком давления A=A1*6 A1=P1*V1=3*10^5*2*10^-3=600 Дж А=600*6=3,6 кДж
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