Как составлять приложение отрицательные,вопрасительные,утвердительные
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Как составлять приложение отрицательные,вопрасительные,утвердительные
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В вопросительных есть знако вопроса в конце, в положительных и отрицательных точка.
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