В массиве действительных чисел размерностью 20 есть только отрицательные и положительные элементы. Вычислить произведение отрицательных элементов P1 и произведение положительных элементов P2. Сравнить модуль P2 с модулем P1 и в...

Информатика
В массиве действительных чисел размерностью 20 есть только отрицательные и положительные элементы. Вычислить произведение отрицательных элементов P1 и произведение положительных элементов P2. Сравнить модуль P2 с модулем P1 и вывести наибольшее произведение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n=20;  var a:array[1..n] of real; i:integer; p1,p2:real; begin writeln('Исходный массив:'); for i:=1 to n do  begin  a[i]:=20*random-10;  write(a[i]:6:2);  end; writeln; p1:=1; p2:=1; for i:=1 to n do  if a[i]>0 then p1:=p1*a[i] else p2:=p2*a[i]; if abs(p1)>abs(p2) then writeln('p1 = ',p1:5:2) else writeln('p2 =2',p2:5:2); end. Пример (для 10 элементов): Исходный массив:   2.51 -4.92 -0.31  6.88  2.54 -3.91 -0.29  5.18  3.91 -5.67 p1 = 887.53
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