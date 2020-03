В массиве действительных чисел размерностью 20 есть только отрицательные и положительные элементы. Вычислить произведение отрицательных элементов P1 и произведение положительных элементов P2. Сравнить модуль P2 с модулем P1 и в...

Гость: Гость:

Const n=20; var a:array[1..n] of real; i:integer; p1,p2:real; begin writeln('Исходный массив:'); for i:=1 to n do begin a[i]:=20*random-10; write(a[i]:6:2); end; writeln; p1:=1; p2:=1; for i:=1 to n do if a[i]>0 then p1:=p1*a[i] else p2:=p2*a[i]; if abs(p1)>abs(p2) then writeln('p1 = ',p1:5:2) else writeln('p2 =2',p2:5:2); end. Пример (для 10 элементов): Исходный массив: 2.51 -4.92 -0.31 6.88 2.54 -3.91 -0.29 5.18 3.91 -5.67 p1 = 887.53