В массиве действительных чисел размерностью 20 есть только отрицательные и положительные элементы. Вычислить произведение отрицательных элементов P1 и произведение положительных элементов P2. Сравнить модуль P2 с модулем P1 и в...

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В массиве действительных чисел размерностью 20 есть только отрицательные и положительные элементы. Вычислить произведение отрицательных элементов P1 и произведение положительных элементов P2. Сравнить модуль P2 с модулем P1 и вывести наибольшее произведение.

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