Срочно!!! Для некоторой арифметической прогрессии известно, что S3=12, S7=35. Найдите сумму первых десяти членов этой прогрессии.

Алгебра

Срочно!!! Для некоторой арифметической прогрессии известно, что S3=12, S7=35. Найдите сумму первых десяти членов этой прогрессии.

Автор: Гость