Какой обьём 95% - ного раствора этилового спирта (плотность 0,79 г/см`3) получится при спиртовом брожении 36 кг глюкозы?

Гость: Гость:

N(глюкозы)=36:180=0,2(моль) по уравнению(надеюсь его сами составите) n(спирта)=2n(глюкозы)=0,4(моль) v(спирта)=n*M:w : плотность=0,4*45:0,95:0,79=23.98(л)