Составте любую пищевую цепь с указанием органинизмов перечисленых в задание 1.Цепь должна начинаться с растения. Растение -

Биология
Составте любую пищевую цепь с указанием органинизмов перечисленых в задание 1.Цепь должна начинаться с растения. Растение -
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуб (желудь) белка лиса. и лису может убить человек, как последнее звено
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