Составте любую пищевую цепь с указанием органинизмов перечисленых в задание 1.Цепь должна начинаться с растения. Растение -
Биология
Составте любую пищевую цепь с указанием органинизмов перечисленых в задание 1.Цепь должна начинаться с растения. Растение -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуб (желудь) белка лиса. и лису может убить человек, как последнее звено
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Информатика
Помогите написать программу для КУМИР: ввести пять чисел и найти наибольшее из ни??.Пример:4,15,9,56,4. Наибольшее число 56