Реши уравнение: 356:y=5.529:57•396-38.323

Математика
Реши уравнение: 356:y=5.529:57•396-38.323
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
356/y = 0.089 y = 356 / 0.089 y = 4000 Ответ: y = 4000
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