10 предложений со словами сегодня ягода корабль

Гость: Гость:

Сегодня я ходил(а) в лес.Там было очень много растений. Больше всего мне понравилась ягода Воронье Око.Это очень красивая ягода! Но она не съедобна!!! Так что если увидите в лесу Воронье Око не в коем случае не ешьте её.А из леса вид выходит на озеро.Оно просто огромно!Я увидел(а) на нём корабль.На закате он смотрелся просто завораживающе!