10 предложений со словами сегодня ягода корабль
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10 предложений со словами сегодня ягода корабль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня я ходил(а) в лес.Там было очень много растений. Больше всего мне понравилась ягода Воронье Око.Это очень красивая ягода! Но она не съедобна!!! Так что если увидите в лесу Воронье Око не в коем случае не ешьте её.А из леса вид выходит на озеро.Оно просто огромно!Я увидел(а) на нём корабль.На закате он смотрелся просто завораживающе!
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