1)x + 2 7/16 = 5 3/16 2) 4 5/14 - (x - 7 3/14) = 2 2/14 Решите до завтра!
Математика
1)x + 2 7/16 = 5 3/16 2) 4 5/14 - (x - 7 3/14) = 2 2/14 Решите до завтра!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х=5 3\16-2 7\16 х=83\16-39\16 х=44\16 это первое
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