1)x + 2 7/16 = 5 3/16 2) 4 5/14 - (x - 7 3/14) = 2 2/14 Решите до завтра!

Математика
1)x + 2 7/16 = 5 3/16 2) 4 5/14 - (x - 7 3/14) = 2 2/14 Решите до завтра!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х=5 3\16-2  7\16                                                                                                  х=83\16-39\16                                                                                                    х=44\16                                  это первое
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