По данным рисунка найдите угол 1.

Геометрия
По данным рисунка найдите угол 1.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите со звуковыми схемами к словам: эклер, овечка, мяч, зайчик, заяц.
Ответить
Геометрия
Верно ли утверждение : уравнение x² + y² = x + y задает окружность?
Ответить
География
Какие географические объекты названы в честь Христофора Колумба? Плиз помогите. СРОЧНО!))$
Ответить
Алгебра
Помогите решить уравнение с помощью разложения на множители чтобы было просто и понятно: x^2+x=56
Ответить
Математика
В первом красворде 36 слов,а во втором-в 4 раза меньше.На сколько больше слов в первом красворде, чем во втором?
Ответить