Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 8 и не превосходящих 142.
Алгебра
Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 8 и не превосходящих 142.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение (1+2+...+142) - (8+16+...+136) = (1+2+...+142) - 8*(1+2+...+17) = = 142*143/2 - 8*(17*18/2) = 71*143 - 8*17*9 = 10143 - 1224 = 8919
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