Переведите на русский язык!!!

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игги обычно например, спит под специальной лампой в своей клетке. Каждую неделю Камаль ложил Игги в ванну,так она может плавать. Игги любит плавать!У Сестры Камала, Аниты,есть любимая кошка . Её зовут Китти. Игги и Китти часто играют вместе. Они хорошие друзья! Любимая еда Игги это манго. Иногда Камаль берёт Игги в магазин своего отца. Игги любит магазин, потому что там есть много плодов манго! Иногда он спит под манго. Он очень смешной!
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