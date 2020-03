Программа на паскале с клавиатуры вводится текстовая строка , не содержащая про??елов и знаков препинания . Определить , является ли она палиндромом (Палиндром-строка, которую можно одинаково читать в обе стороны)

Гость: Гость:

Var s:string; l,k,i:integer; begin writeln('Введите строку:'); readln(s); k:=0; l:=length(s); for i:=1 to l div 2 do if s[i]=s[l-i+1] then k:=k+1; if k=l div 2 then writeln('палиндром') else writeln('не палиндром'); end. Пример: Введите строку: казак палиндром