Программа на паскале с клавиатуры вводится текстовая строка , не содержащая про??елов и знаков препинания . Определить , является ли она палиндромом (Палиндром-строка, которую можно одинаково читать в обе стороны)

Информатика

Программа на паскале с клавиатуры вводится текстовая строка , не содержащая про??елов и знаков препинания . Определить , является ли она палиндромом (Палиндром-строка, которую можно одинаково читать в обе стороны)

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