План разделения смесей состоящий из речного песка, поваренной соли и железных опилок.
Химия
План разделения смесей состоящий из речного песка, поваренной соли и железных опилок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Металлические опилки можно удалить с помощью магнита.Оставшуюся смесь можно профильтровать. На фильтре останется песок. Соль можно выделить испарив всю воду.
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