Эссе на тему ,,Мой Маяковский"

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Честно признаюсь, что ещё совсем недавно я был полностью уверен в том, что Маяковского мне понять сложно. Однако вчера вечером, когда я безо всякой надежды взял его книгу и прочитал "Облако в штанах", а затем ещё и ещё многие стихотворения, я вдруг почувствовал необыкновенную близость Маяковского к сегодняшнему будню, к моему душевному состоянию. Мне кажется, что главная особенность всех произведений Владимира Владимировича в том, что буквально каждое слово, каждая строка любого стихотворения пытается нещадно обнажить душу самого Маяковского, а для этого нужна особенная смелость и мужество. Откровенность Маяковского - это не та сегодняшняя откровенность, которая переходит в распущенность, развращает человеческую мысль. Откровенность для Маяковского - это прежде всего максимально возможная искренность, пытающаяся вызвать стремление искренности читателя. Для того чтобы понять Маяковского, необходимо непросто внимательно изучить как литературное произведение все его стихотворения, но надо каждое из них пропустить через себя и только тогда, когда пробудится первая нота твоей собственной души, собственного сердца, придет понимание творчества Маяковского. Наверное, для каждого из нас образ Владимира Маяковского рисуется в разных оттенках и красках, и каждый находит в стихотворениях то, что готов увидеть и узнать. Маяковский - поэт будущего, который призывает всех к единству борьбы за лучшие времена, к совести и чистоте, к справедливости. Нет, не те "молодежь", кто восхода жизни зарево, услыхав в крови зудеж, на романы разбазаривает. Разве это молодежь? Нет! Мало быть восемнадцати лет. Молодые - это те, кто бойцовым рядам поределым скажет именем всех детей! "Мы земную жизнь переделаем!"