Если человек не видит значит у него отмер какой отдел мозга?

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Не всегда. Нарушения в самом зрительном анализаторе или в проводящем пути так же могут стать причиной потери зрения. При поражении коры в затылочной доле (17, 18, 19, 39 поля) могут возникать фотопсии, галлюцинации, агнозии, анопсии вплоть до потери зрения ( например при инсульте).