Что значат эти фразеологизмы:звёздный час,сохранять лицо,в розовом цвете(свете),с??атертью дорога,бабушка надвое сказала,как у Христа за пазухой"?

Гость: Гость:

Бабушка надвое сказала — неизвестно, сбудется ли то, что предполагают, на что рассчитывают; еще неизвестно, как будет: так, как предполагают, или по-иному. Выражение образовано усечением пословицы Бабушка надвое сказала: либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет. Скатертью дорога — пожелание убираться вон, куда угодно. Первоначальное значение выражения - пожелание счастливого пути: чтобы дорога была гладкой, как скатерть на столе.