Английский язык

Переделай предложения по образцу. I skate in winter. - Martin skates in winter,too. We walk in the forest in spring. Bess___________________________________________________ They visit Friends in winter.- Tiny___________________________________________________ You play tennis in summer.- Pam___________________________________________________ I ride my bike in autumn.- My friend______________________________________________

