Помогите это по русской словесности задали вообще не понимаю и родители тоже

Русский язык
Помогите это по русской словесности задали вообще не понимаю и родители тоже
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Гость:
Яблоки молодильные, змей Горыныч
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