Скільки буде 12дм-80см

Математика
Скільки буде 12дм-80см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10см=1дец тоесть 12дец-8дц=4дц. или по другому 40см
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