От станции отошёл поезд соскоростью 70 км/ч. Через 2 ч в этом же направлении 90 км/ч. К??кое расстояние будет между поездами через 3 ч после отправления второго поезда
Математика
От станции отошёл поезд соскоростью 70 км/ч. Через 2 ч в этом же направлении 90 км/ч. К??кое расстояние будет между поездами через 3 ч после отправления второго поезда
Ответ(ы):
Гость:
2*70=140 3*90=270-140=130
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