От станции отошёл поезд соскоростью 70 км/ч. Через 2 ч в этом же направлении 90 км/ч. К??кое расстояние будет между поездами через 3 ч после отправления второго поезда

Математика

От станции отошёл поезд соскоростью 70 км/ч. Через 2 ч в этом же направлении 90 км/ч. К??кое расстояние будет между поездами через 3 ч после отправления второго поезда

Автор: Гость