Сходство и различие кобры и гадюки?

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Гадюка относительно небольшая змея, её средняя длина 60-70 сантиметров, самки немного крупнее самцов. В северных районах могут иногда встречаться редкие экземпляры до 1 метра в длину. Живёт гадюка в среднем 10-12 лет, это оседлые змеи, обычно территория гадюки невелика, всего около гектара, при этом гадюка крайне редко выходит за свою территорию. Исключением может быть лишь осенняя миграция к месту зимовки.Гадюка обыкновенная водиться почти по всей территории России, включая северные районы и дальний восток. Гадюку мы можем встретить практически везде, в лесных массивах, в горной или степной местности, на болотах, в полях и лугах. Гадюка, одна из немногих змей, которая обитает в холодном климате и наверное многие из Вас встречались с этим представителем. Кобра, ядовитая змея из семейства аспидов. Обитает кобра в Азии, Индонезии, на Ближнем Востоке и в Африке. Внешне кобра заметно отличается от других ядовитых змей, её яркой отличительностью является капюшон на шее, который она расправляет в случае угрозы или когда напугана. Кобра красивая и грациозная змея, её необычное украшение в виде капюшона может быть различных расцветок, а так же и с узорами в виде очков, отсюда и пошло название одного из видов, очковая кобра.