1)Перечисли древнекитайских авторов,писавших о саках. 2)Кто назвал саков азиатскими скифами 3)Легенду о "стерегущих золото грифах" привёл...? 4)Персидские источники называют 3 группы сакских племен...(назовите группы) 5)Сак...

История

1)Перечисли древнекитайских авторов,писавших о саках. 2)Кто назвал саков азиатскими скифами 3)Легенду о "стерегущих золото грифах" привёл...? 4)Персидские источники называют 3 группы сакских племен...(назовите группы) 5)Сакский учёный,погибший,по мнению Геродота,от рук завистников. 6)На территории Западного Казахстана сделал ценные открытия из истории саков.(Кто?) 7)Кто рассматривал территорию от Волги до Балхаша как Скифию. 8)Среди древнеперсидских источников выделяется...надпись царя Дария. 9)Кто назвал саков"Предпочитающих свободу и независимоть" 10)Сборник трудов "Собрание сведений о народах,обитавших в Средней Азии в Древние времена" создал.. 11)Надписи на предметах в Иссыкском кургане первым расшифровал... 12)Назови древнекитайские книги,содержащие сведения о саках. ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАЙТЕ!!ПРОШУ,ХОТЯ БЫ НЕСКОЛЬКО!

Автор: Гость