Напишите как будет на немецком с 1 по 10 этаж!Очень нужно!!!!Заранее благодарю!
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Напишите как будет на немецком с 1 по 10 этаж!Очень нужно!!!!Заранее благодарю!
Ответ(ы):
Гость:
Думаю так: Erdgeschoss zweite Etage die Dritte Etage die vierte Etage die fünfte Etage die sechste Etage die siebte Etage die achte Etage die neunte Etage im zehnten Stock/Etage
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