Перепиши предложения, расставляя знаки препинания. 1. Учить ум точить. 2. Человек кузнец своего счастья. 3. Земля наш общий дом.
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Перепиши предложения, расставляя знаки препинания. 1. Учить ум точить. 2. Человек кузнец своего счастья. 3. Земля наш общий дом.
Ответ(ы):
Гость:
Учить - ум точить. Человек.- кузнец своего счастья. Земля - наш общий дом
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