Перепиши предложения, расставляя знаки препинания. 1. Учить ум точить. 2. Человек кузнец своего счастья. 3. Земля наш общий дом.

Русский язык

Перепиши предложения, расставляя знаки препинания. 1. Учить ум точить. 2. Человек кузнец своего счастья. 3. Земля наш общий дом.

Автор: Гость