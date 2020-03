Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление Participle II в функциях определения и обстоятельства. Подчеркните причастия II в английских предложениях и в переводе 1. The research did not give the exp...

Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление Participle II в функциях определения и обстоятельства. Подчеркните причастия II в английских предложениях и в переводе 1. The research did not give the expected results because of the mistake in the computation. 2. The total length of the bridge built across the Volga at Saratov is about two miles. 3. Signals installed at frequent intervals along the total mainline inform the train driver of the position of other trains.

