Помогите пожалуста задание: догадайся что заведено в этом огороде:показал садово?? нам такой огород где заселено густо огурбузы росли помидыни росли редисвёкла чеснок и репуста сельдерошек посмел и моркофель дозрел стал уже осы...
Русский язык
Помогите пожалуста задание: догадайся что заведено в этом огороде:показал садово?? нам такой огород где заселено густо огурбузы росли помидыни росли редисвёкла чеснок и репуста сельдерошек посмел и моркофель дозрел стал уже осыпаться спаржовник а таких баулачков да мохнатых стручком испугался бы каждый садовник. (простите пожайлуста за не порядок как я написал просто я на уроке.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арбузы огурцы помидоры дыни редис свёкла сельдерей горошек чеснок репа капуста морковь картофель спаржа крыжовник кабачки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Покажите на рисунке как найти значение выражения перемещением точки вдоль координатной прямой А) (-4) + 9; б) 5 - 10; в) +7 - 13; г) -2 - 6. Нар...
Английский язык
Образуйте от глаголов данных в скобках, Participle II. Полученные причастия переведите ??а русский язык Model: a (to write) article – a written a...
Литература