Помогите пожалуста задание: догадайся что заведено в этом огороде:показал садово?? нам такой огород где заселено густо огурбузы росли помидыни росли редисвёкла чеснок и репуста сельдерошек посмел и моркофель дозрел стал уже осы...

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Помогите пожалуста задание: догадайся что заведено в этом огороде:показал садово?? нам такой огород где заселено густо огурбузы росли помидыни росли редисвёкла чеснок и репуста сельдерошек посмел и моркофель дозрел стал уже осыпаться спаржовник а таких баулачков да мохнатых стручком испугался бы каждый садовник. (простите пожайлуста за не порядок как я написал просто я на уроке.)

Автор: Гость