Покажите на рисунке как найти значение выражения перемещением точки вдоль координатной прямой А) (-4) + 9; б) 5 - 10; в) +7 - 13; г) -2 - 6. Нарисуйте и сфотайте пожалуйста

Математика

Покажите на рисунке как найти значение выражения перемещением точки вдоль координатной прямой А) (-4) + 9; б) 5 - 10; в) +7 - 13; г) -2 - 6. Нарисуйте и сфотайте пожалуйста

Автор: Гость