Покажите на рисунке как найти значение выражения перемещением точки вдоль координатной прямой А) (-4) + 9; б) 5 - 10; в) +7 - 13; г) -2 - 6. Нарисуйте и сфотайте пожалуйста
Математика
Покажите на рисунке как найти значение выражения перемещением точки вдоль координатной прямой А) (-4) + 9; б) 5 - 10; в) +7 - 13; г) -2 - 6. Нарисуйте и сфотайте пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то так вот две фотки Тебе
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