Задача 20. В пятом «Б» классе на уроке математике учитель попросила Колю принести круглый мел из коробки в конце класса. Всего четыре коробки – красная, жёлтая, зелёная и синяя. В них находятся – круглый мел, квадратный мел, пр...

Математика

Задача 20. В пятом «Б» классе на уроке математике учитель попросила Колю принести круглый мел из коробки в конце класса. Всего четыре коробки – красная, жёлтая, зелёная и синяя. В них находятся – круглый мел, квадратный мел, простые карандаши и транспортиры. Известно, что:  круглый мел и транспортиры не в красной коробке;  квадратный мел стоит между зелёной коробкой и коробкой с карандашами;  в синей коробке находится не квадратный мел и не транспортиры;  жёлтая коробка стоит около синей и коробки с круглым мелом. Коля открыл зелёную коробку. Нашёл ли Коля в ней круглый мел?

Автор: Гость