Задача 20. В пятом «Б» классе на уроке математике учитель попросила Колю принести круглый мел из коробки в конце класса. Всего четыре коробки – красная, жёлтая, зелёная и синяя. В них находятся – круглый мел, квадратный мел, пр...
Математика
Задача 20. В пятом «Б» классе на уроке математике учитель попросила Колю принести круглый мел из коробки в конце класса. Всего четыре коробки – красная, жёлтая, зелёная и синяя. В них находятся – круглый мел, квадратный мел, простые карандаши и транспортиры. Известно, что: круглый мел и транспортиры не в красной коробке; квадратный мел стоит между зелёной коробкой и коробкой с карандашами; в синей коробке находится не квадратный мел и не транспортиры; жёлтая коробка стоит около синей и коробки с круглым мелом. Коля открыл зелёную коробку. Нашёл ли Коля в ней круглый мел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, нашел. Составим таблицу, как в приложении и отметим словом не - каждое условие по предложениям. Получилось, что КрМел не лежит в других коробках, кроме зеленой.
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