С каким ускорением двигался автобус, если, трогаясь с места стоянки, он развил ско??ость 25м/с за 5с СРОЧНОО!!!
Физика
С каким ускорением двигался автобус, если, трогаясь с места стоянки, он развил ско??ость 25м/с за 5с СРОЧНОО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vo= 0м/с V = 25 м/с t = 5 с a= & a= tex] \frac{V-Vo}{t} [/tex] a = a= 5 м/с²
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