С каким ускорением двигался автобус, если, трогаясь с места стоянки, он развил ско??ость 25м/с за 5с СРОЧНОО!!!

Физика

С каким ускорением двигался автобус, если, трогаясь с места стоянки, он развил ско??ость 25м/с за 5с СРОЧНОО!!!

Автор: Гость