С каким ускорением двигался автобус, если, трогаясь с места стоянки, он развил ско??ость 25м/с за 5с СРОЧНОО!!!

Физика
С каким ускорением двигался автобус, если, трогаясь с места стоянки, он развил ско??ость 25м/с за 5с СРОЧНОО!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vo= 0м/с V = 25 м/с t = 5 с a= & a= tex] \frac{V-Vo}{t} [/tex] a =  a= 5 м/с²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу На верхней полке книг столько же, сколько на средней, а на нижней -столько, сколько на верхней и средней вместе. Сколько все...
Ответить
Химия
В результате диссоциации нитрата железы 3 образуеться ?очень срочно
Ответить
Алгебра
Решить систему уравнений
Ответить
Русский язык
Прочитайте.Спишите.Обозначьте число имен прилагательных. Пройдет зима холодная, Наступят дни весенние, Теплом растопит солнышко, Как воск, с...
Ответить
Окружающий мир
Какие бывают острова свободы?
Ответить