Прочитайте.Спишите.Обозначьте число имен прилагательных. Пройдет зима холодная, Наступят дни весенние, Теплом растопит солнышко, Как воск, снега пушистые.

Русский язык
Прочитайте.Спишите.Обозначьте число имен прилагательных. Пройдет зима холодная, Наступят дни весенние, Теплом растопит солнышко, Как воск, снега пушистые.
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Гость:
Скорей всего 3... поэтому сделай сам,тупой что ли
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