Прочитайте.Спишите.Обозначьте число имен прилагательных. Пройдет зима холодная, Наступят дни весенние, Теплом растопит солнышко, Как воск, снега пушистые.
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Прочитайте.Спишите.Обозначьте число имен прилагательных. Пройдет зима холодная, Наступят дни весенние, Теплом растопит солнышко, Как воск, снега пушистые.
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Гость:
Скорей всего 3... поэтому сделай сам,тупой что ли
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