Сөз тіркесіне казахша сойлем .Помогите!?
Қазақ тiлi
Сөз тіркесіне казахша сойлем .Помогите!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мысалы: Қайрат балаларға Досанмен болған әңгіменің мән-жайын баяндады деген сөйлемдегі сөздер мына сияқты тіркестерден құралған:Қайрат баяндады;балаларға баяндады;Досанмен болған;болған әңгіменің;әңгіменің мән-жайын;мән-жайын баяндады.
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