Отметь слово , образованное от слова цвет с помощью суффикса а) цветок б) цветет с) расцветка
Русский язык
Отметь слово , образованное от слова цвет с помощью суффикса а) цветок б) цветет с) расцветка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется А цветок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши из предложения подлежащее. Укажи, какой частью речи оно выражено. Пример: Жёлтая луна ярко освещает окрестности. Подлежащее — луна — и...
Математика
Найди наибольший общий делитель чисел k и l, если их произведение равно 82800, а наиме??ьшее общее кратное равно 1380