Выпиши из предложения подлежащее. Укажи, какой частью речи оно выражено. Пример: Жёлтая луна ярко освещает окрестности. Подлежащее — луна — имя существительное Надоели мне ваши «ахи». Подлежащее — — Столовая закрыта на р...

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Выпиши из предложения подлежащее. Укажи, какой частью речи оно выражено. Пример: Жёлтая луна ярко освещает окрестности. Подлежащее — луна — имя существительное Надоели мне ваши «ахи». Подлежащее — — Столовая закрыта на ремонт. Подлежащее — —

Автор: Гость