Выпиши из предложения подлежащее. Укажи, какой частью речи оно выражено. Пример: Жёлтая луна ярко освещает окрестности. Подлежащее — луна — имя существительное Надоели мне ваши «ахи». Подлежащее — — Столовая закрыта на р...

Русский язык
Выпиши из предложения подлежащее. Укажи, какой частью речи оно выражено. Пример: Жёлтая луна ярко освещает окрестности. Подлежащее — луна — имя существительное Надоели мне ваши «ахи». Подлежащее — — Столовая закрыта на ремонт. Подлежащее — —
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее - ахи - имя существительное Подлежащее - столовая - имя существительное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Сөз тіркесіне казахша сойлем .Помогите!?
Ответить
Математика
Помогите решить:) 2cos в квадрате x - 7cos x=0 Помогите срочно решить!!
Ответить
Алгебра
10cos² x+17cos x+6=0 решение уравнения
Ответить
Математика
Какую цифру можно записать вместо звездочки в числе 892*, чтобы оно: а) делилось на 3; б) делилось на 9; в) было кратно 5
Ответить
Русский язык
Отметь слово , образованное от слова цвет с помощью суффикса а) цветок б) цветет с) расцветка
Ответить