Выпиши из предложения подлежащее. Укажи, какой частью речи оно выражено. Пример: Жёлтая луна ярко освещает окрестности. Подлежащее — луна — имя существительное Надоели мне ваши «ахи». Подлежащее — — Столовая закрыта на р...
Русский язык
Выпиши из предложения подлежащее. Укажи, какой частью речи оно выражено. Пример: Жёлтая луна ярко освещает окрестности. Подлежащее — луна — имя существительное Надоели мне ваши «ахи». Подлежащее — — Столовая закрыта на ремонт. Подлежащее — —
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее - ахи - имя существительное Подлежащее - столовая - имя существительное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Какую цифру можно записать вместо звездочки в числе 892*, чтобы оно: а) делилось на 3; б) делилось на 9; в) было кратно 5