Наряду с джоулем в качестве единицы количества теплоты применяется калория (1 кал), равная приближенно 4,2 Дж. Скольким килокалориям (ккал) соответствует 1 кДж?
Физика
Наряду с джоулем в качестве единицы количества теплоты применяется калория (1 кал), равная приближенно 4,2 Дж. Скольким килокалориям (ккал) соответствует 1 кДж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кал ≈ 4,2 Дж 1 кДж = 1000 Дж ≈ 4200 кал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Физика
Герман людвиг фердинанд фон гельмгольц известный физик говорил что звук этого ин??трумента чист и прозрачен как дистллированная вода но так же безз...
Русский язык
Найди в сложных предложениях грамматические основы (порядок слов не меняй). Пере??иши предложение, поставив запятые между частями сложного предло...
Английский язык