Герман людвиг фердинанд фон гельмгольц известный физик говорил что звук этого ин??трумента чист и прозрачен как дистллированная вода но так же беззвучен чтоэто за инструмент

Физика
Герман людвиг фердинанд фон гельмгольц известный физик говорил что звук этого ин??трумента чист и прозрачен как дистллированная вода но так же беззвучен чтоэто за инструмент
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Гость:
Всё таки камертон номер 3
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