Срочно умоляю помогите перевести на русский

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Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии является конституционной монархией. Это значит, что монарх является главой государства, но не управляет им. В Британии нет написанной конституции, но есть свод законов. Парламент — главный государственный орган Британии. Он состоит из трех частей: Монарх, Палата Лордов и Палата Общин. Палата Общин — фактически единственный государственный орган, обладающий реальной властью. Монарх формально является главой государства. Монарх должен быть политически нейтрален и не должен принимать политических решений. В настоящее время королева Елизавета II. Она была коронована в Вестминстерском аббатстве в 1953 г. Палата Общин состоит из парламентариев. Их 650. Они избираются тайным голосованием. Всеобщие выборы проходят каждые пять лет. Страна делится на 650 избирательных округов. Все граждане, достигшие возраста 18 лет, регистрируются в избирательном округе и имеют избирательные права. Но голосование в Британии не обязательно. Преступники и душевно больные не принимают участия в голосований. Благодаря британской избирательной системе в Британии существует мало политических партий. Основные это консервативная партия, лейбористская партия и либерально-социал-демократический альянс