Реши пример пожалуйста дам сколько захотите баллов
Математика
Реши пример пожалуйста дам сколько захотите баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=13/5+9/5=22/5=4_2/5
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