Вычисли значение арифметического квадратного корня√ 0,16.
Алгебра
Вычисли значение арифметического квадратного корня√ 0,16.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4^2=0,16 Соответственно, корень равен 0,4
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