Выполните синтаксический разбор !!! Быть воспитанным - значит , быть внимательным к другому , деликатным , тактичным , скромным .
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Выполните синтаксический разбор !!! Быть воспитанным - значит , быть внимательным к другому , деликатным , тактичным , скромным .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вежливым, добрым, старательным. уважать старших.
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