Выполните синтаксический разбор !!! Быть воспитанным - значит , быть внимательным к другому , деликатным , тактичным , скромным .

Русский язык

Выполните синтаксический разбор !!! Быть воспитанным - значит , быть внимательным к другому , деликатным , тактичным , скромным .

Автор: Гость