Содержание сказки дай капустку надо срочно ПЛС

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Содержание сказки дай капустку надо срочно ПЛС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Дай капустку" Зайчик сидел у окна и ел капустку. Мимо шел козел и говорит: – Дай капустки! Зайчик дал ему капустки. Козел съел и говорит: – Какая вкусная капустка! Дай еще. Зайчик дал ему еще капустки. Козел съел и говорит: – Какая вкусная капустка! Дай еще. Зайчик дал ему еще капустки. Козел съел и говорит: – Какая вкусная капустка! Дай еще! Зайчик дал ему бумажку. Козел съел и говорит: – О, какая вкусная капустка! Дай еще! Зайчик дал ему тряпку. Козел съел и говорит: – О-о! Какая вкусная капустка! Дай еще! Зайчик дал ему газету. Козел съел и говорит: – О-о-о! Какая вкусненькая капустка! Дай еще! Зайчик дал ему скатерть. Козел ел, ел, потом понес домой, там ели Козловы детки и старый козлов дедушка. Тут пришла домой мама зайчика и говорит: – Зайчик, а где скатерть? – А зато капустка есть, садись, мама! – ответил зайчик.
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