Представьте высказывания в виде формулы ,, за прошедший год я выучил французский и английский языки" А=,,__________________" В=,,__________________" Формула:

Информатика
Представьте высказывания в виде формулы ,, за прошедший год я выучил французский и английский языки" А=,,__________________" В=,,__________________" Формула:
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За А можно принять первый выученный язык. А=французский язык За В - второй В=английский язык Т.к. в предложении эти высказывания не опровергаются и показаны, как правда, а так же соединены союзом И, то формула будет такой: А&В=1 &-логическое умножение 1-показатель правды высказывания
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
The man in/to the left of the tower... можете помочь (что надо вставить to или in)?
Ответить
Геометрия
Срочно помогите ! ДАЮ 25 баллов !ВСЕ ЗАДАНИЯ !
Ответить
Математика
Решить уравнение 3^2х-1=27
Ответить
Математика
3 палат в три палатки завезли разное количество мороженого причём в третью завезл?? столько сколько в первые две в месте в первую завезли больше че...
Ответить
Информатика
Записать логическое выражение, которое является истинным , когда число N делится на 3, то не делится на 9, если делится на 4, то делится на 5 и 24 ...
Ответить