Представьте высказывания в виде формулы ,, за прошедший год я выучил французский и английский языки" А=,,__________________" В=,,__________________" Формула:

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За А можно принять первый выученный язык. А=французский язык За В - второй В=английский язык Т.к. в предложении эти высказывания не опровергаются и показаны, как правда, а так же соединены союзом И, то формула будет такой: А&В=1 &-логическое умножение 1-показатель правды высказывания