Записать логическое выражение, которое является истинным , когда число N делится на 3, то не делится на 9, если делится на 4, то делится на 5 и 24 без остатка. Pascal

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Записать логическое выражение, которое является истинным , когда число N делится на 3, то не делится на 9, если делится на 4, то делится на 5 и 24 без остатка. Pascal

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