Записать логическое выражение, которое является истинным , когда число N делится на 3, то не делится на 9, если делится на 4, то делится на 5 и 24 без остатка. Pascal
Информатика
Записать логическое выражение, которое является истинным , когда число N делится на 3, то не делится на 9, если делится на 4, то делится на 5 и 24 без остатка. Pascal
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*9=27(N) 2)4:24=6(N) 3)27+6=34(N)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В книге 48 страниц.Ира прочитала 10 страниц утром и столько же вечером.Сколько страниц осталось прочитать Ире?
Русский язык
Выпиши из предложений грамматическую основу. Укажи, словом какой части речи выражено подлежащее. Пример: Кто в тереме живёт? Подлежащее — кто...
Информатика
Записать логическое выражение, определяющее, что из четырех чисел A,B,C,D одно дели??ся на 3, а другое на 5. Pascal.
Математика
Сколько будет 1.a умножить на а - 25=0 2.у умножить на у + 1 =82 3.n умножить на n - 39 =35 + 7 4.х умножить на х - 24 = 5 умножить на 8 ...
Русский язык