Записать логическое выражение, определяющее, что из четырех чисел A,B,C,D одно дели??ся на 3, а другое на 5. Pascal.

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Записать логическое выражение, определяющее, что из четырех чисел A,B,C,D одно дели??ся на 3, а другое на 5. Pascal.

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