Записать логическое выражение, определяющее, что из четырех чисел A,B,C,D одно дели??ся на 3, а другое на 5. Pascal.
Информатика
Записать логическое выражение, определяющее, что из четырех чисел A,B,C,D одно дели??ся на 3, а другое на 5. Pascal.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не строго A*B*C*D mod (3*5) = 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 1.a умножить на а - 25=0 2.у умножить на у + 1 =82 3.n умножить на n - 39 =35 + 7 4.х умножить на х - 24 = 5 умножить на 8 ...
Русский язык
Алгебра
Математика