Записать логическое выражение, определяющее, что из четырех чисел A,B,C,D одно дели??ся на 3, а другое на 5. Pascal.

Информатика
Записать логическое выражение, определяющее, что из четырех чисел A,B,C,D одно дели??ся на 3, а другое на 5. Pascal.
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Гость:
Не строго A*B*C*D mod (3*5) = 0
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