Сочинение по английскому языку Famous people.

Famous People of Great Britain.Знаменитые люди Великобритании. Great Britain is very rich with outstanding people and always was. There are lots of famous British musicians, sportsmen, scientists, writers, explorers and so on. One of the most important people of the mankind was Charles Darwin, who was a great explorer, scientist and a writer. He has travelled around the world carefully studying the origin of people and some animals and then he produced his famous "On the origin of species" book, where he stated that all human creatures originated from some simpler creatures through evolution and natural selection. Another outstanding Englishman, who has changed the course of literature and theater development, was a great writer William Shakespeare. Thanks to him everybody in the world knows the story of "Romeo and Juliet". One of the most influential changes in music world was brought by the famous English rock band "Beetles". Some of the band leaders are already gone, but their music is still as popular as it used to be decades ago. Isaac Newton was another great man in the world of science. This prominent Englishmen is considered to be a founder of physics. Many of the famous English men are buried in Westminster Abbey, in London. Speaking about contemporary celebrities of Great Britain, it's important to mention some well-known country leaders, such as Queen Elizabeth II, who has been a monarch of the country for almost 60 years by now. Another famous politician is the former leader of Labour Party and the 73rd Prime Minister of Great Britain, Tony Blair. Among well-known Britons some sportsmen are worth mentioning, such as David Beckham - a famous footballer, Paula Radcliffe - a famous athlete, Steve Redgrave - a famous rower and many others. Great Britain can be also proud by some of her prominent artists, such as Thomas Gainsborough, William Hogarth, Sir Joshua Reynolds, John Constable and several others. Перевод Великобритания очень богата выдающимися людьми и всегда была. Есть множество известных британских музыкантов, спортсменов, ученых, писателей, исследователей и так далее. Одним из самых важных людей человечества был Чарльз Дарвин, который был великим путешественником, ученым и писателем. Он путешествовал по всему миру, внимательно изучая происхождение людей и некоторых животных, а затем он создал свою знаменитую книгу «О происхождении видов», в которой он заявил, что все человеческие существа возникли из более простых существ, в процессе эволюции и естественного отбора. Еще одним выдающимся англичанином, который изменил ход развития литературы, и развитие театра, был великий писатель Уильям Шекспир. Благодаря нему все в мире знают историю «Ромео и Джульетты». Одни из самых влиятельных изменений в мире музыки были внесены знаменитой английской рок-группой «Битлз». Некоторых из лидеров группы уже нет, но их музыка до сих пор также популярны, как и несколько десятилетий тому назад. Исаак Ньютон был еще одним великим человеком в мире науки. Этот выдающийся англичан считается основателем физики. Многие из английских знаменитостей похоронены в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Говоря о современных знаменитостях Великобритании, важно упомянуть некоторых известных руководителей страны, например, королева Елизавета II, которая является монархом страны почти 60 лет в настоящее время. Другой известный политик - это бывший лидер Лейбористской партии и 73-й премьер-министр Великобритании, Тони Блэр. Среди известных британцев стоит выделить некоторых спортсменов, таких как Дэвид Бекхэм - знаменитый футболист, Пола Рэдклифф – знаменитый атлет, Стив Редгрейв - знаменитый гребец и многие другие. Великобритания также может гордиться некоторыми выдающимися художниками, такими как Томас Гейнсборо, Уильям Хогарт, сэр Джошуа Рейнольдс, Джон Констебл и некоторыми другими.